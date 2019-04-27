Россия попадает во все большую зависимость от китайского рынка газа

Пекин предложил увеличить поставки по российскому газопроводу

Фото:kremlin.ru.

Россия все сильнее становится сырьевым придатком Китая. Пекин предложил Москве увеличить поставки по российскому газопроводу "Сила Сибири". Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на итоговой пресс-конференции в рамках форума "Один пояс — один путь".

"Объемы, в которых нуждается Китай, объемы в природном газе, они растут. Больше того: нас сейчас китайские партнеры просят рассмотреть возможность увеличения поставок по трубопроводу "Сила Сибири", который мы в конце [года] уже введем в строй. Там технологические возможности позволяют, и мы это сделаем", — сказал Путин.

Также президент РФ сообщил, что сейчас объем поставок сжиженного природного газа из России увеличился в два раза. По его словам, Россия сможет покрыть обязательства по трубопроводному и сжиженному газу.

Напомним, что ранее к общему списку потребностей, которые Пекин удовлетворяет за счет Москвы в виде энергоносителей, леса и плодородных почв, присоединилась еще одна – потребность в водных ресурсах. Китай предложил правительству РФ до 2026 года реализовать проект по переброске водных ресурсов из Алтайского края в Западный Китай и далее. Реализовано это будет посредством магистральных водопроводов через Казахстан, а стоимость проекта составит $80 млрд.

Также мы рассказывали, как китайцы "кинули" россиян на 10 миллиардов долларов. Как стало известно, китайская СОМАС намерена лишить Объединенную авиастроительную корпорацию (РФ) возможности зарабатывать на продажах будущего лайнера CR929 в КНР. Китайцы хотят разделить рынок сбыта самолета, тем самым разделив и доход от него.

То есть самолет, на который было потрачено 20 млрд долларов в равных долях, продаваясь в Китае, будет приносить доход лишь СОМАС, а продаваясь в России и за рубежом – ОАК.

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