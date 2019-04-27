Россия попадает во все большую зависимость от китайского рынка газа
Пекин предложил увеличить поставки по российскому газопроводу
Россия все сильнее становится сырьевым придатком Китая. Пекин предложил Москве увеличить поставки по российскому газопроводу "Сила Сибири". Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на итоговой пресс-конференции в рамках форума "Один пояс — один путь".
"Объемы, в которых нуждается Китай, объемы в природном газе, они растут. Больше того: нас сейчас китайские партнеры просят рассмотреть возможность увеличения поставок по трубопроводу "Сила Сибири", который мы в конце [года] уже введем в строй. Там технологические возможности позволяют, и мы это сделаем", — сказал Путин.
Также президент РФ сообщил, что сейчас объем поставок сжиженного природного газа из России увеличился в два раза. По его словам, Россия сможет покрыть обязательства по трубопроводному и сжиженному газу.
Напомним, что ранее к общему списку потребностей, которые Пекин удовлетворяет за счет Москвы в виде энергоносителей, леса и плодородных почв, присоединилась еще одна – потребность в водных ресурсах. Китай предложил правительству РФ до 2026 года реализовать проект по переброске водных ресурсов из Алтайского края в Западный Китай и далее. Реализовано это будет посредством магистральных водопроводов через Казахстан, а стоимость проекта составит $80 млрд.
Также мы рассказывали, как китайцы "кинули" россиян на 10 миллиардов долларов. Как стало известно, китайская СОМАС намерена лишить Объединенную авиастроительную корпорацию (РФ) возможности зарабатывать на продажах будущего лайнера CR929 в КНР. Китайцы хотят разделить рынок сбыта самолета, тем самым разделив и доход от него.
То есть самолет, на который было потрачено 20 млрд долларов в равных долях, продаваясь в Китае, будет приносить доход лишь СОМАС, а продаваясь в России и за рубежом – ОАК.
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