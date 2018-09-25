Россия поставит в Сирию новые С-300: США и Израиль говорят о "значительной эскалации" в регионе

Израильский премьер отметил, что его страна продолжит защищать свои интересы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что готовящаяся передача Сирии комплекса С-300 увеличит напряженность в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба премьера.

По мнению Нетаньяху, поставка зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирию "в руки безответственных лиц повысит напряженность в регионе".

Израильский премьер отметил, что его страна продолжит защищать свои интересы.

Кроме того, Нетаньяху вновь подчеркнул, что ответственность за то, что российский самолет Ил-20 был сбит, несет Сирия. Он добавил, что ответственность за трагедию с Ил-20 также лежит и на Иране, так как Тегеран, по его мнению, дестабилизирует ситуацию в регионе.

В свою очередь, советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал "значительной эскалацией" анонсированные Россией поставки ЗРК С-300 для нужд ПВО Сирии, сообщает Reuters.

По словам Болтона, Вашингтон рассчитывает, что Москва пересмотрит это решение и откажется от поставок ЗРК сирийскому режиму.

Напомним, 24 сентября Минобороны России заявило о намерении в течение двух недель передать ЗРК С-300 в распоряжение ПВО Сирии.

Такое решение принято на фоне уничтожения ПВО Сирии российского самолета Ил-20. В результате погибли 15 российских военных.