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Россия предложила Китаю купить новую партию истребителей Су-35

27 июня, 02:53

Китай стал первым покупателем российских истребителей Су-35

Фото: Pixabay

Россия предложила Китаю закупить дополнительную партию новейших истребителей Су-35. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

"Ожидаем ответ от китайской стороны на наши предложения относительно закупки современных видов вооружения и военной техники российского производства, в том числе дополнительной партии самолетов Су-35", — сказали в ведомстве.

Китай стал первым покупателем российских истребителей Су-35. Контракт стоимостью около 2,5 млрд долларов на 24 самолета был подписан в 2015 году. Сделка также предусматривает поставки наземного оборудования и резервных двигателей.

Поставка всех 24 Су-35 в КНР по первому контракту завершена.

Сверхзвуковой истребитель поколения "4++" Су-35С разработан на базе самолета Су-27. Масса Су-35С составляет 19 тонн, практический потолок — 20 тысяч метров, максимальная скорость — 2,5 тысячи км/ч, экипаж — один человек. Вооружение — авиапушка калибра 30 мм, до 8 тонн боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов).

Мы уже писали о том, что госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

Также ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400. 

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора с главой США Дональдом Трампом вновь предложил создать группу для обсуждения тематики С-400. Американский президент с этой идеей согласился.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400. 

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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Тег Россия, Китай, су-35

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ТАСС

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