Россия представляет угрозу для своих соседей и для НАТО — глава МИД Франции

Россия - потенциальный партнер, но общаться с ней нужно без наивности, заявил Жан-Ив Ле Дриан

/ Фото: НАТО

Действия России представляют угрозу для стран – соседей РФ, а также для стран НАТО. Об этом заявил Жан-Ив Ле Дриан, министр по делам Европы и иностранных дел Франции.Такое заявление он сделал, выступая в Сенате (верхней палате парламента) на слушаниях "Ситуация и роль НАТО, место Франции в этом альянсе".

"Совершенно очевидно, что Россия представляет угрозу для НАТО. Это мы констатируем, в частности, в сфере кибербезопасности. Также Россия может представлять опасность для соседних с ней стран, о чем свидетельствует украинский кризис", — сказал французский министр.

Но, в любом случае, с географической точки зрения Россия – сосед Франции, а значит, с ней все равно придется договариваться. Но диалог этот должен быть особенным.

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"Россия с географической точки зрения является нашим соседом, — говорит Ле Дриан. — Она — потенциальный партнер. И мы должны соответственно обращаться с ней, развертывая диалог, основанный на взаимном доверии и заботой о безопасности. Диалог, который будет вестись без наивности и снисхождения".

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Напомним, что 3 и 4 декабря в Лондоне собрались главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые отметили 70-ю годовщину основания альянса. О проблемах, которые им предстояло обсудить на мероприятии, вы можете узнать в материале: "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона о России раскалывают Альянс".

Также недавно стало известно, что законопроект о возможности признания РФ "спонсором терроризма" будет рассмотрен Сенатом США: 11 декабря этот проект одобрил Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США.

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