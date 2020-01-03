Россия прекратила поставки нефти в Беларусь

Минск намерен найти другие источники поставок «черного золота» и уже прорабатывает новые контракты

Фото: belneftekhim.by

Накануне Нового года Беларусь и Россия договорились о поставках газа всего на два месяца, а вот вопросы с нефтью не решили – в итоге РФ остановила поставки "черного золота". Об этом сообщили в концерне "Белнефтехим".

Белорусы отмечают, что два их нефтеперерабатывающих завода продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня.

"Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня", – заявили в "Белнефтехиме".

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Сейчас Минск срочно занимается контрактами на поставку нефти в январе, в том числе из источников не из России.

"Концерн занят проработкой контрактов на поставку нефти в январе не только из России, но и из других источников", – подчеркнули в концерне.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Путину, что наладит реверсные поставки нефти и газа из Польши. Он рассказал о возможных альтернативах поставкам российских энергоносителей.

Кроме того, 31 декабря белорусский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Судя по всему, переговоры были не самыми удачными и Лукашенко раздал важные приказы после разговора с Путиным.

Напомним, накануне нового года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа. Что об это говорил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев:

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