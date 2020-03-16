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Россия прекратила ж/д сообщение с Украиной и закрыла границу с Беларусью

16 марта, 10:58

Сергей Мартынец

Россия закрыла границы с несколькими странами

Россия прекратила железнодорожное сообщение с Украиной и закрыла границы с соседними странами. О соответствующем решении объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба российского правительства.

По его словам, правительство решило сработать на опережение и не допустить распространения коронавируса.

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"Мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы. В первую очередь мы это сделали с Китаем и другими странами Азии, которые первыми столкнулись с этой угрозой, ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, когда вирус стал распространяться и там, приостановили въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменили железнодорожное сообщение с Латвией, Молдовой, Украиной. Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов. Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить массового распространения коронавируса. Все нынешние ограничения нами сознательно вводятся для того, чтобы избежать более жестких мер в будущем", – заявил Мишустин.

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Как сообщали новости "Сегодня", Украина приняла решение о закрытии границы для иностранцев. С 17 марта на протяжении двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Однако украинцы, находящиеся за границей, смогут попасть домой. Читайте подробнее, куда звонить и писать, чтобы вернуться в Украину.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Беларусь коронавирус железнодорожное сообщение Михаил Мишустин

Источник: Сегодня

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