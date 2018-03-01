Россия пригрозила выйти из Совета Европы и прекратить сотрудничество с ЕСПЧ – СМИ

Российская Федерация заявила, что может денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека и прекратить сотрудничество с ЕСПЧ. Об этом сообщают российские СМИ.

Российские власти считают, что Европейский суд по правам человека принимает "политизированные" решения при рассмотрении жалоб РФ, а также игнорирует аргументы российской стороны.

Ранее уже сообщалось, что Россия рассматривает возможность заморозить свое участие в ЕСПЧ.

В РФ утверждают, что ЕСПЧ якобы отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов".

Кроме того, Россия заявляет о якобы нелегитимности судей ЕСПЧ, поскольку они избираются без участия представителей РФ из-за лишения государства права голоса.

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за позиции по Крыму. С тех пор Россия не направляет документы для аккредитации на сессии ассамблеи, а с конца июня прошлого года приостановила выплаты взносов в бюджет Совета Европы до восстановления полномочий делегации.

Как известно, Европейская конвенция по правам человека, является одним из основных документов Совета Европы. Этот международный договор подписан в 1950 году и вступил в силу 3 сентября 1953 года. Конвенция устанавливает неотъемлемые права и свободы каждого человека и обязывает государства, ратифицировавшие Конвенцию, гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их юрисдикцией.

В Госдуме РФ информацию о намерении денонсировать Конвенцию опровергли.

Напомним, Россия поставила рекорд по нарушениям прав человека. Так, в течение 2017 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге, вынес почти 300 решений о нарушении Россией Европейской конвенции по правам человека.

Чаще всего РФ признавали виновной в нарушении права на свободу и безопасность (116 решений), о запрете бесчеловечного и унижающего отношения (107), а также права на эффективную защиту (87).