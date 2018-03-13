Россия пригрозила запретить работу британских СМИ

Ранее в Великобритании заявили, что могут пересмотреть условия работы телеканала Russia Today

Британские средства массовой информации не будут работать в России в случае введения Великобританией санкций в отношении телеканала Russia Today в связи с "делом Скрипаля". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today", – сказала Захарова.

Роскомнадзор в свою очередь заявил, что примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в случае, если Лондон лишит лицензии телеканал RT.

"В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве", – отмечается в сообщении главы Роскомнадзора Александра Жарова на официальном сайте ведомства.

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Ранее сообщалось, что британский регулятор в сфере телерадиовещания (Ofcom) в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не исключил возможности пересмотра условий лицензии, на основании которой российский телеканал RT вещает на территории Великобритании.

Ofcom проинформировал во вторник о том, что направил владельцу лицензий на вещание RT в Великобритании предупреждение, в котором говорится следующее: "Если в рамках британского расследования (инцидента со Скрипалем) выяснится, что со стороны российского государства в отношении Великобритании имело место незаконное применение силы, то мы будем считать уместным в рамках исполняемых нами обязанностей убедиться, функционирует ли RT четко и в соответствии с принятыми нормами".

Как сообщалось, премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия незаконно применила силу против Британии. По ее словам, ответственность за отравление Скрипаля и его дочери, очень вероятно, несет Россия.

В свою очередь в Москве нервно отреагировали на заявление Мэй. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления британских политиков "цирковым шоу в британском парламенте".