Россия приняла закон о новых санкциях

Они будут направлены против США и других "недружественных государств"

Госдума РФ в окончательном чтении приняла закон о новых санкциях против Соединенных Штатов Америки и ряда других "недружественных государств".

Согласно этому закону, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Помимо этого может вводиться запрет на ввоз или вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Президент также сможет принимать решения и о "иных мерах воздействия". В третьем чтении законопроекта список компаний, к которым могут быть применимы санкции, был существенно расширен.

Если ранее санкции можно было накладывать на российские компании с иностранной долей участия в капитале в размере более чем 25%, то теперь эта доля не имеет значения. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее мы писали, что принятие ответных мер России на новые санкции США может привести у ухудшению делового климата РФ. К такому выводу пришли специалисты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Подробнее об эффекте антироссийский санкций читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Обвал российской экономики: насколько все серьезно и есть ли угрозы для Украины".