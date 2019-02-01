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Россия признала, что потеряла лидерство в космической сфере

Сегодня, 11:13

РФ обогнали Китай и США

Фото: AFP
Россия признала, что потеряла лидерство в космической сфере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/40d/4d0/5c540d4d00226.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/40d/4d0/5c540d4d00226.jpg Россия РФ обогнали Китай и США

После 2015 года Россия утратила лидерство в мире по количеству запусков ракет-носителей. Об этом сообщил сотрудник российского Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Игорь Биркин.  

По словам ракетостроителя, РФ сейчас заметно уступает Китаю и США.

Кроме того, отметил сотрудник ГКНПЦ, сейчас в мире разрабатывается 43 новых модели, которые, как предполагается, начнут летать в ближайшие три года. 

Напомним, прототип многоразовой ракеты Starship Илона Маска, предназначенный для испытаний взлета и посадки, был разрушен сильным порывом ветра.

Также мы писали, что в Китае провалился первый запуск коммерческой ракеты ZQ-1, которая должна была доставить на орбиту спутник для нужд Центрального телевидения КНР.

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Тег Россия, Китай, США, космос, ракета-носитель, спутник

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Источник:

ТАСС

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