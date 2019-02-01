Россия признала, что потеряла лидерство в космической сфере
РФ обогнали Китай и США
После 2015 года Россия утратила лидерство в мире по количеству запусков ракет-носителей. Об этом сообщил сотрудник российского Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Игорь Биркин.
По словам ракетостроителя, РФ сейчас заметно уступает Китаю и США.
Кроме того, отметил сотрудник ГКНПЦ, сейчас в мире разрабатывается 43 новых модели, которые, как предполагается, начнут летать в ближайшие три года.
Напомним, прототип многоразовой ракеты Starship Илона Маска, предназначенный для испытаний взлета и посадки, был разрушен сильным порывом ветра.
Также мы писали, что в Китае провалился первый запуск коммерческой ракеты ZQ-1, которая должна была доставить на орбиту спутник для нужд Центрального телевидения КНР.
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