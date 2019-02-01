Россия признала, что потеряла лидерство в космической сфере

РФ обогнали Китай и США

Фото: AFP

Россия признала, что потеряла лидерство в космической сфере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/40d/4d0/5c540d4d00226.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/40d/4d0/5c540d4d00226.jpg 2019-02-01T11:13:00+02:00 Россия РФ обогнали Китай и США

После 2015 года Россия утратила лидерство в мире по количеству запусков ракет-носителей. Об этом сообщил сотрудник российского Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Игорь Биркин.

По словам ракетостроителя, РФ сейчас заметно уступает Китаю и США.

Кроме того, отметил сотрудник ГКНПЦ, сейчас в мире разрабатывается 43 новых модели, которые, как предполагается, начнут летать в ближайшие три года.

Напомним, прототип многоразовой ракеты Starship Илона Маска, предназначенный для испытаний взлета и посадки, был разрушен сильным порывом ветра.

Также мы писали, что в Китае провалился первый запуск коммерческой ракеты ZQ-1, которая должна была доставить на орбиту спутник для нужд Центрального телевидения КНР.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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