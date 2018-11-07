Россия продлила арест 20-летнего политзаключенного украинца

Арест похищенного и незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба был продлен еще на полгода.

Соответствующее решение 7 ноября было принято Северо-Кавказским окружным военным судом РФ.

Согласно информации, обнародованной пресс-секретарем суда Еленой Катькало, арест узника Кремля продлили до 24 апреля 2019 года.

Она напомнила, что дело политзаключенного украинца по существу состоится 15 ноября в 11:00 по московскому времени (10:00 по киевскому).

Напомним, что во время этапирования украинского политзаключенного Павла Гриба исчезли все лекарства, которые ему передавали родственники.

Как мы уже писали, Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания - портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.

Напомним, что 28 августа прошлого года член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Позже оказалось, что он был похищен ФСБ.