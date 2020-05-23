Россия продолжает бить рекорды по зараженным COVID-19: более 9 000 случаев за сутки

Больше всего зараженных обнаружили в столице

За последние сутки в России зафиксировали 9 434 новых случаев заражения коронавирусом.

При этом ранее три дня подряд прирост не превышал отметки в 9 тыс.: 21 и 22 мая был порядка 8,8 тыс., 20 мая 8,7 тыс. Показатель вернулся к значениям недельной давности (так, 16 мая было 9,2 тыс.). Темп прироста остается стабильным, +2,9%.

Общее количество зараженных в стране достигло 335 882. После того, как Бразилия обогнала Россию по количеству зараженных, РФ сместилась на третье место антирейтинга. На первой строке по-прежнему США, где выявлено 1,60 млн случаев COVID-19.

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Больше всего новых заболевших выявлено в Москве: 3190 случаев за сутки, всего в столице 161 397 инфицированных.

Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах страны. В Подмосковье 846 новых заболевших, в Санкт-Петербурге – 363, в Ростовской области – 353. За весь период летальных случаев было 3388, из них 139 за последние 24 часа.

Выздоровели от COVID-19 за все время 107 936 человек, в том числе 8111 за последние сутки.

Напомним, что в России за неделю побили два антирекорда смертности от коронавируса.

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Не обошла эпидемия стороной и правительство страны: переболели премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков. Последним из Кабмина РФ инфекцию обнаружили у министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

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