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Россия проиграет начатую ею гонку вооружений – эксперт

Сегодня, 15:12

Бывший и.о. министра обороны Польши указал на то, что победить США в гонке не удалось даже Советскому Союзу

Фото: Минобороны РФ
Россия проиграет начатую ею гонку вооружений – эксперт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c00/95c/5c6c0095cdb9b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c00/95c/5c6c0095cdb9b.jpg Россия Бывший и.о. министра обороны Польши указал на то, что победить США в гонке не удалось даже Советскому Союзу

С приостановлением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в мире началась новая гонка вооружений и ответственность за это несет Россия, считает бывший исполняющий обязанности министра обороны Польши и доктор военно-исторических наук Ромуальд Шереметев.

Он называет аргументы Кремля, что Запад окружает Россию, а НАТО приближается к ее границам, "сказками", при помощи которых Москвы пытается оправдать свою агрессивную политику.

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Шереметьев уверен, что Россия строит наступательная армию.

"В вооруженных силах Российской Федерации нет территориальных войск, зато развиваются бронетанковые войска, ракеты и т.д. Россия провоцирует новую гонку вооружений", – подчеркнул польский экс-министр.

В то же время он уверен, что России не выиграть, поскольку СССР проиграл гонку вооружений даже при поддержке Восточного блока. Тем более, что на этот раз в качестве соперника РФ должна рассматривать не только США, но и Китай, который, по словам Шереметьева, положил глаз на богатую газом Сибирь.

На этом фоне эксперт предупреждает об угрозе начала нового конфликта и напоминает о других кризисах – кубинском и берлинском – когда мир находился на волоске от войны США и СССР.

Напомним, что 2 февраля Вашингтон приостановил соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как мы писали, в ответ на это президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новых видов ракет

Также сообщалось, что после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон возложила на Россию начало гонки вооружений.

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Тег Россия, агрессия России, гонка вооружений, армия России, ДРСМД, ракетный договор

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Источник:

Польское радио

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