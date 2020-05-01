Россия просит Италию снять санкции как плату за гумпомощь: опубликовано письмо

РФ добивается отмены санкций, которые наложили после начала агрессии против Украины

Президент Комиссии по иностранным делам Сената Вито Петрочелли получил письмо от представителя российской Государственной Думы Леонида Слуцкого с просьбой снять санкции после того, как РФ отправила Италии гуманитарную помощь. В письме Слуцкий просит надавить на Брюссель, пишет Linkiesta.

"Наконец Москва выставила счет после того, как в Италию отправили помощь (в том числе и военную) для борьбы с коронавирусом", — говорится в сообщении.

Опубликованное письмо датируется 27 апреля. В нем российский депутат просит "сообщить об этом документе итальянским сенаторам".

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"Западные страны, называющие себя демократическими, наложили различные виды санкций почти на треть населения мира и не планируют их ослаблять даже во время борьбы с коронавирусом... Я обращаюсь ко всем политикам с призывом отказаться от деструктивной политики санкций", — пишет Слуцкий.

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Также издание отмечает, что это обращение является своего рода протестом против решения ООН, которая не отменила санкции против России из-за коронавируса. Эти санкции были введены после начала агрессии РФ против Украины.

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Напомним, оказалось, что 80% российских гуманитарных поставок были "абсолютно бесполезны или малополезны" для Италии в рамках борьбы с COVID-19.

Кроме того, одна из самых популярных и печатаемых газет Италии – La Stampa – обвинила Россию в давлении из-за материалов о бесполезности гуманитарной помощи, которую Москва предоставила Риму.

Видео: Reuters

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