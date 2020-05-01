Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Мировые новости
  2. Россия

Россия просит Италию снять санкции как плату за гумпомощь: опубликовано письмо

1 мая, 16:55

Татьяна Очеретяна

РФ добивается отмены санкций, которые наложили после начала агрессии против Украины

Президент Комиссии по иностранным делам Сената Вито Петрочелли получил письмо от представителя российской Государственной Думы Леонида Слуцкого с просьбой снять санкции после того, как РФ отправила Италии гуманитарную помощь. В письме Слуцкий просит надавить на Брюссель, пишет Linkiesta.

"Наконец Москва выставила счет после того, как в Италию отправили помощь (в том числе и военную) для борьбы с коронавирусом", — говорится в сообщении.

Опубликованное письмо датируется 27 апреля. В нем российский депутат просит "сообщить об этом документе итальянским сенаторам".

Реклама

Читайте также: Приключения россиян в Италии: зачем Москва помогает Риму бороться с коронавирусом

"Западные страны, называющие себя демократическими, наложили различные виды санкций почти на треть населения мира и не планируют их ослаблять даже во время борьбы с коронавирусом... Я обращаюсь ко всем политикам с призывом отказаться от деструктивной политики санкций", — пишет Слуцкий.

В тренде
Европа выходит из карантина: ВОЗ сделала важное заявление

Также издание отмечает, что это обращение является своего рода протестом против решения ООН, которая не отменила санкции против России из-за коронавируса. Эти санкции были введены после начала агрессии РФ против Украины.

Реклама

Напомним, оказалось, что 80% российских гуманитарных поставок были "абсолютно бесполезны или малополезны" для Италии в рамках борьбы с COVID-19.

Кроме того, одна из самых популярных и печатаемых газет Италии – La Stampa – обвинила Россию в давлении из-за материалов о бесполезности гуманитарной помощи, которую Москва предоставила Риму.

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Италия санкции против России гумпомощь

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
"З перемогою, панове": РФ закатила истерику из-за блокирования Украиной их резолюцииПолитика
От коронавируса умер настоятель собора из окружения патриарха Кирилла
От коронавируса умер настоятель собора из окружения патриарха КириллаРоссия
"Ким Чен Ын при смерти": реакция Китая, России, Японии и Южной Кореи на слухиДругие страны
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать Украине
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать УкраинеПолитика
Нефтяной обвал: стало известно, сколько протянут резервы России
Нефтяной обвал: стало известно, сколько протянут резервы РоссииЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...