"Россия, просыпайся!": в Хабаровске продолжаются массовые протесты из-за ареста губернатора (фото и видео)

Акция протеста прошла также и во Владивостоке

В российском городе Хабаровск продолжаются массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В пятницу, 24 июля, на протест вышли 95 тысяч участников. Они прошли колонной по центральной улице города. Об этом сообщает Знак.

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Как написали на сайте, акция протеста началась возле здания краевой администрации. Люди скандировали "Свободу Фургалу!", "Россия, просыпайся!" и "Дегтярев, уходи!". После этого протестующие с плакатом с надписью "Мы голосовали за Фургала" двинулись шествием по улицам города. Участники акции повторяли "Я, мы, он, она — за Фургала вся страна!", "Москва, верни Фургала" и "Честный суд в Хабаровске".

Кроме того, такая же акция проходила во Владивостоке. Местный портал Vl.ru пишет, что на одной из центральных площадей административного центра Приморского края собралось около 200 человек.

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Напомним, мы рассказывали, что Сергея Фургала подозревают в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах.

9 июля его самолетом доставили в Москву для проведения следствия и в тот же день арестовали. Из-за этого 11 июля у него на родине начались стихийные демонстрации, на которые выходят десятки тысяч людей.

Кроме того, из-за ареста Фургала глава его партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уходом фракции из Государственной думы в полном составе.

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