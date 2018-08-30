Россия проведет масштабные военные учения в Средиземном море

Сегодня, 14:45

В учениях в Средиземноморье примут участие корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии

Российские корабли. Фото: facebook.com/chf.press
Российские корабли. Фото: facebook.com/chf.press

Россия проведет 1-8 сентября масштабные плановые учения ВМФ и ВКС в Средиземном море с участием 25 кораблей и 30 самолетов, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море будут проведены масштабные учения группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России", – сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в учениях в Средиземноморье примут участие корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

"В составе группировки планируется развернуть более 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов". В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации", - сообщили в ведомстве.

В соответствии с планом учений в акватории Средиземного моря "группировкой будет отработан комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению".

В интересах обеспечения безопасности мореплавания и полетов воздушных судов в соответствии с международным законодательством заблаговременно районы проведения учения будут объявлены опасными для судоходства и полетов, добавили в ведомстве.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия 11-15 сентября проведет крупнейшие с 1981 года военные учения "Восток-2018", в которых будут задействованы около 300 тысяч солдат и десятки тысяч единиц техники.

По его словам, условия учений будут максимально приближены к боевым.

Министр объяснил, что все начнется с подготовительных 15 специальных учений по обеспечению войск после объявления президентом РФ внезапной проверки боеготовности войск, как уже было не раз в России.
Россия, учения, минобороны России
Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: Gatis Dieziņš

Армия Латвии отработала "украинский сценарий"

Сегодня, 10:45

Подавление "столкновений" в Латвии отработали также союзные польские военные

Украина

Танки США на учениях в Грузии. Фото: army.mil

Украина примет участие в новых учениях НАТО

Сегодня, 09:36

Наши военные снова отправятся в Грузию, где недавно уже участвовали в военных маневрах Альянса
Загрузка...

Россия

Фото: Минобороны РФ

Отчаянные меры Кремля: военный эксперт объяснил, против кого направлены учения "Восток-2018"

Сегодня, 04:30

“Игра в солдатики” не поддается логическому объяснению, пишет Александр Коваленко

Украина

Фото: mil.gov.ua

Авиация и корабли отражали "атаку с моря": появились фото

Вчера, 11:56

Украинские военные отрабатывали защиту украинского морского побережья от возможного вторжения

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

Накануне крупнейших военных учений Путин уволил 15 генералов: эксперты назвали причины

Вчера, 15:36

Кадровые перестановки генералов - все равно, что перестановка стульев на "Титанике", считают эксперты

Украина

Украинский флот. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Украина перебросит дополнительные силы в Азовское море – командующий ВМС

Вчера, 10:47

Адмирал рассказал, какие еще меры принимаются для отражения возможной атаки с моря

Россия

В НАТО обеспокоены действиями России. Фото: AFP

Россия проводит самые масштабные учения со времен СССР: появилась реакция НАТО

28 Августа, 15:39

"Восток-2018" демонстрируют сфокусированность подготовки Россией к масштабным конфликтам, считают в альянсе

Россия

Российские танки. Фото: facebook.commod.mil.rus

В России пройдут крупные военные учения: Шойгу удивил подробностями

28 Августа, 14:57

Такого в РФ не было уже более 30 лет – будет задействовано огромное количество войск
Загрузка...