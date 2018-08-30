Россия проведет масштабные военные учения в Средиземном море

В учениях в Средиземноморье примут участие корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии

Россия проведет 1-8 сентября масштабные плановые учения ВМФ и ВКС в Средиземном море с участием 25 кораблей и 30 самолетов, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море будут проведены масштабные учения группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России", – сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в учениях в Средиземноморье примут участие корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

"В составе группировки планируется развернуть более 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов". В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации", - сообщили в ведомстве.

В соответствии с планом учений в акватории Средиземного моря "группировкой будет отработан комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению".

В интересах обеспечения безопасности мореплавания и полетов воздушных судов в соответствии с международным законодательством заблаговременно районы проведения учения будут объявлены опасными для судоходства и полетов, добавили в ведомстве.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия 11-15 сентября проведет крупнейшие с 1981 года военные учения "Восток-2018", в которых будут задействованы около 300 тысяч солдат и десятки тысяч единиц техники.

По его словам, условия учений будут максимально приближены к боевым.

Министр объяснил, что все начнется с подготовительных 15 специальных учений по обеспечению войск после объявления президентом РФ внезапной проверки боеготовности войск, как уже было не раз в России.