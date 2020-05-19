Россия провела подводные и воздушные военные учения в Черном море

Во вторник, 19 мая, несмотря на то, что страна продолжает прочно удерживать второе место в мире по распространению эпидемии коронавируса, российские дизель-электрические подводные лодки "Ростов-на-Дону" и "Колпино" Черноморского флота вышли в море для проведения совместного учения по поиску и обнаружению субмарины условного противника.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
По замыслу мероприятия боевой подготовки одна из подводных лодок выполняла роль вражеской субмарины, экипаж второй — осуществлял ее поиск.
Каждая из лодок поочередно отработала задачу, выступая в качестве атакующей стороны и в качестве противника.
Также были произведены учебные стрельбы торпедами.
Кроме того, два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ходе полета экипажи преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более 5 часов.
На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ планирует провести крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.
В свою очередь, на фоне пандемии COVID-19 в НАТО пересмотрели всю программу своих военных маневров на 2020 год.
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