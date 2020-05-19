Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,57
28,79
  1. Мировые новости
  2. Россия

Россия провела подводные и воздушные военные учения в Черном море

19 мая, 22:41

Елена Вус

Также были произведены учебные стрельбы торпедами

Во вторник, 19 мая, несмотря на то, что страна продолжает прочно удерживать второе место в мире по распространению эпидемии коронавируса, российские дизель-электрические подводные лодки "Ростов-на-Дону" и "Колпино" Черноморского флота вышли в море для проведения совместного учения по поиску и обнаружению субмарины условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По замыслу мероприятия боевой подготовки одна из подводных лодок выполняла роль вражеской субмарины, экипаж второй — осуществлял ее поиск.

Реклама

Каждая из лодок поочередно отработала задачу, выступая в качестве атакующей стороны и в качестве противника.

Также были произведены учебные стрельбы торпедами.

Кроме того, два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В тренде
"Мыши – братский народ для крысы": Путина троллят за шутку о мышах с людскими генами
Совещание о развитии генетических технологий в Российской Федерации

В ходе полета экипажи преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более 5 часов.

Реклама

На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ планирует провести крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.

В свою очередь, на фоне пандемии COVID-19 в НАТО пересмотрели всю программу своих военных маневров на 2020 год.

Перехват российских самолетов над Балтикой. Источник: facebook.com/NATO.AIRCOM

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Черноморский флот Черное море учения бомбардировщики Минобороны рф подлодки

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Теряет лицо, и не только в России": дипломат рассказал о тяжелых временах для ПутинаРоссия
Украинский посол раскрыл подробности пари с
Украинский посол раскрыл подробности пари с "другом" Путина из-за КрымаКрым
Как прекратить поставки оружия Россией на Донбасс: назван единственный способ
Как прекратить поставки оружия Россией на Донбасс: назван единственный способУкраина
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и Донбассу
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и ДонбассуСША
Коронавирус: Россия уже на втором месте в мире, Путин стучит кулаками
Коронавирус: Россия уже на втором месте в мире, Путин стучит кулакамиРоссия
Еще одной стране не нравится цена российского газа: хотят скидок
Еще одной стране не нравится цена российского газа: хотят скидокЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...