Россия провела подводные и воздушные военные учения в Черном море

Также были произведены учебные стрельбы торпедами

Во вторник, 19 мая, несмотря на то, что страна продолжает прочно удерживать второе место в мире по распространению эпидемии коронавируса, российские дизель-электрические подводные лодки "Ростов-на-Дону" и "Колпино" Черноморского флота вышли в море для проведения совместного учения по поиску и обнаружению субмарины условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По замыслу мероприятия боевой подготовки одна из подводных лодок выполняла роль вражеской субмарины, экипаж второй — осуществлял ее поиск.

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Каждая из лодок поочередно отработала задачу, выступая в качестве атакующей стороны и в качестве противника.

Также были произведены учебные стрельбы торпедами.

Кроме того, два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе полета экипажи преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более 5 часов.

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На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ планирует провести крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.

В свою очередь, на фоне пандемии COVID-19 в НАТО пересмотрели всю программу своих военных маневров на 2020 год.

Перехват российских самолетов над Балтикой. Источник: facebook.com/NATO.AIRCOM

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