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Россия пустит поезда в аннексированный Крым: Путин сделал заявление

Сегодня, 13:31

Российский президент снова поднял тему строительства моста из Краснодарского края на оккупированный полуостров

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Сайт Кремля
Россия пустит поезда в аннексированный Крым: Путин сделал заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d3a/59b/5c6d3a59b12d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d3a/59b/5c6d3a59b12d7.jpg Россия Российский президент снова поднял тему строительства моста из Краснодарского края на оккупированный полуостров

Российские мостостроители уже достроили железнодорожный обход к Керченскому мосту вокруг Краснодара и подход к этой транспортной развязке с Кавказского побережья, заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному собранию.

По его словам, железнодорожное сообщение России с оккупированным Крымом начнется уже в этом году и сыграет для России и аннексированного полуострова особую роль.

"В этом году начнется железнодорожное движение по Крымскому мосту. Это даст возможность мощно развивать и Крым, и Севастополь", — сказал хозяин Кремля.

Напомним, что минувшей осенью Путин попал в неловкую ситуацию во время визита в Казахстан: во время его совместного визита с Нурсултаном Назарбаевым на туристическую выставку президентов не подпустили к стенду с крымскими курортами из-за размещенного на нем снимка Керченского моста. Причина тому проста – Казахстан официально не признал аннексию Крыма, потому Назарбаев не мог фотографироваться на таком фоне.

Мы также писали, что прошлым летом австрийскому телеканалу ORF Путин заявил, что условий, при которых аннексированный Крым мог бы вернуться в состав Украины, не существует.

Кроме того, как уже сообщалось, президент РФ считает, что вторжение российский войск на украинский полуостров и впоследствии незаконная аннексия Крыма была осуществлена якобы демократическим путем через т.н. "референдум".

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Тег Путин, поезда, аннексия Крыма, Владимир Путин , Керченский мост, железнодорожное сообщение, Крымский мост

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