Россия пытается избежать крушения нового самолета в Сирии

Командные пункты соединений и воинские части ПВО в Сирии оснастят системами "свой-чужой"

Во избежание повторения инцидентов с российским Ил-20, который на прошлой неделе был по ошибке сбит сирийскими войсками над Средиземным морем, командные пункты соединений и воинские частей ПВО в Сирии оснастят системами "свой-чужой".

Об этом, как пишет ТАСС, заявил российский министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября.

"Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские вооруженные силы", – сказал он.

Российское военное командование хочет добиться централизованного управления всеми силами ПВО, улучшить мониторинг воздушной обстановки и оперативнее выдавать целеуказания.

"Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", – добавил глава Минобороны РФ.

Кроме того, он отметил, что в течение ближайших недель Сирии передадут комплекс ПВО С-300.

"Сирийским Вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300", – добавил Шойгу, отметив, что это радиус действия этого комплекса превышает 250 км и он може поражать несколько целей одновременно.

Напомним, что вчера Министерство обороны РФ представило 3D-реконструкцию катастрофы Ил-20, который был сбит С-200 недалеко от авиабазы Хмеймим.

Как мы уже писали, в трагедии Россия обвинила Израиль.

Также сообщалось, что в Иерусалиме отказываются признать вину, утверждая, что в момент сбития российского самолета израильские F-16 уже находились в воздушном пространстве Израиля.