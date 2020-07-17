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Россия распространяет ложь о коронавирусе: раскрыт план Кремля

17 июля, 15:59

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Йенс Столтенберг рассказал, как Москва пытается разделить страны НАТО при помощи COVID-19

Россия распространяет фейки о коронавирусе – ранее об этом заявили в Евросоюзе, а теперь с аналогичными обвинениями выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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В интервью испанскому El Pais он заявил, что Кремль распространяет свою пропаганду в странах-членах альянса, чтобы их разделить и подорвать доверие к демократическим институтам блока.

"Китай и Россия заявили, что вирус был создан союзными нам странами. Киберпространство и социальные сети также использовались для распространения ложных обвинений. НАТО ответил предоставлением фактов. Ответил на пропаганду не пропагандой. НАТО может многое сделать, но в итоге самым мощным оружием против дезинформации является свободная и независимая пресса", – сказал Столтенбенрг.

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Кроме того, по его словам, во время пандемии Россия увеличила свое военное присутствие в Ливии, хотя в НАТО это и не связывают с COVID-19.

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"В то время как остальной мир был очень сосредоточен на этом (пандемии – ред.), Россия расширила свое присутствие в Ливии, поддерживая Халифу Хафтера и подрывая усилия по достижению мира", – добавил Йенс Столтенберг.

Напомним, ранее в СБУ разоблачили управляемую из России ботоферму, через которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя в Украине.

О самых распространенных фейках о коронавирусе вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия НАТО коронавирус фейки фейковые новости Йенс Столтенберг

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