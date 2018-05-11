Россия разместила под носом у НАТО целую бригаду "Искандеров-М"

Ракетная бригада в Калининградской области перевооружена на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", сообщили 11 мая в штабе Балтийского флота РФ.

"Получен бригадный комплект комплекса "Искандер-М", – заявили в штабе.

В свою очередь, представитель Балтфлота РФ Роман Мартов рассказал, что "это сделано в рамках планового перевооружения Балтийского флота".

По данным из открытых источников, из подразделений, которые можно вооружить бригадным комплектом "Искандеров-М", в Калининградской области размещена 152-я гвардейская ракетная Брестско-Варшавская бригада. Известно, что ранее бригада была вооружена ракетными комплексами "Точка", и ходили слухи о ее перевооружении. Отметим, традиционно, бригадный комплект "Искандеров-М" включает в себя 12 самоходных пусковых установок.

Ранее Литва заявила о размещении Россией "Искандеров" в Калининграде. В Москве не подтвердили эти данные. Тогда спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

В свою очередь посол Латвии в России Марис Риекстиньш заявил, что странам НАТО придется обдумать ответные шаги в случае подтверждения информации о размещении оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области на постоянной основе.