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Россия решила "поиграть мускулами" на фоне учений НАТО в Балтийском море

10 июня, 12:28

Экипажами кораблей будут решаться задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки

Фото: Минобороны РФ

На фоне начала военно-морских учений Baltops несколько корабельных групп ВМФ России вышли в полигоны Балтийского моря для проведения ряда учений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Корабельные поисково-ударные и корабельные ударные группы в составе корветов "Бойкий" и "Стойкий", малых ракетных кораблей "Серпухов", "Зеленый Дол", "Ливень", "Пассат" и противолодочного корабля "Алексин" отработают действия по противолодочному обеспечению, нанесению ракетных ударов по кораблям условного противника, выполнят артиллерийские и торпедные стрельбы в морских полигонах флота, стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности", – говорится в сообщении.

Как отмечает, в ходе планового выхода в море экипажами кораблей будут решаться задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, электронные пуски ракетного оружия и отражению массированного налета авиации.

Отметим, в акватории Балтийского моря начались ежегодные военно-морские учения Baltops с участием кораблей из 18 стран НАТО и партнеров блока, сообщили в Альянсе. В учениях, которые продлятся до 21 июня, задействовано около 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов и 8,6 тысячи военнослужащих.

Учения проводятся под руководством командования недавно воссозданного 2-го оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику. С немецкого города Киль в море уже вышли первые десять боевых кораблей.

В рамках Baltops 2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

Как мы уже писали, в Латвии 8 июня стартовали масштабные учения НАТО Gelezinis Vilkas 2019 ("Железный волк-2019"), в которых принимают участие около четырех тысяч военных из десяти стран и более тысячи единиц техники.

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Тег НАТО, Балтийское море, ВМФ РФ

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