Россия решила "поиграть мускулами" на фоне учений Sea Breeze-2019 в Черном море

Всего в учении задействовано около 10 российских кораблей, в том числе большие десантные "Азов" и "Цезарь Куников"

Российские корабли. Фото: facebook.com/tof.press.

Отряд кораблей Черноморского флота России приступил к плановым мероприятиям боевой подготовки на фоне военно-морских учений НАТО Sea Breeze-2019. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что российские корабли отрабатывают ряд плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Черного моря. Всего в учении задействовано около 10 кораблей, в том числе большие десантные "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные "Орехово-Зуево" и "Мираж", несколько ракетных катеров.

"При этом корабли продолжают контролировать деятельность кораблей НАТО в северо-западной части Черного моря и отрабатывают элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах, а также осуществляют перестроения в сложные строи и совместные ордеры", – говорится в сообщении.

Также известно, что на завершающем этапе учения в полигонах боевой подготовки Черноморского флота РФ корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

Ранее сообщалось, что одну из локаций морского компонента украинско-американских командно-штабных учений Sea Breeze-2019 пришлось менять накануне учений из-за предупреждения со стороны России.

Sea Breeze – ежегодные многонациональные учения, которые проводятся с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступают США.

Ранее новости "Сегодня" сообщили, что учения традиционно будут проходить на море и суше, а также в воздухе и под водой.

29 июня в Одессу прибыл американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma, который также будет участвовать в учениях. Сообщалось, что в ближайшее время в порт Одессы зайдет еще один корабль Военно-морских сил США – ракетный эсминец USS Carney DDG64.

30 июня в город зашли болгарский малый противолодочный корабль "Бодрый" и грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира".

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