"Россия "решила" проблему межгалактических путешествий" – эксперт об обращении Путина

Сегодня, 18:01

В России происходит консолидация общества за счет создания образа врага: да здравствует Советский союз и "холодная война"

Если бы Россия испытала новую ракету, США об этом бы уже знали. Фото: Администрация президента РФ
Если бы Россия испытала новую ракету, США об этом бы уже знали. Фото: Администрация президента РФ

Судя по заявлению президента РФ Владимира Путина о создании новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и неограниченной дальностью, Россия решила проблему межзвездных и межгалактических путешествий. Об этом, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, сайту "Сегодня" заявил военный эксперт Олег Жданов.

"В России происходит консолидация общества за счет создания образа врага: да здравствует Советский союз – "холодная война". Они закрывают "железный занавес", все кругом враги, надо затянуть пояса, все деньги на оборону, но я ваш лучший президент и только я вас спасу", – подытожил послание Путина военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, США могут открывать и пить шампанское.

"Почему? Потому что Путин ответил на гонку вооружений. То, чего Штаты добивались последние два года, с приходом Трампа в Белый дом свершилось. Единственное, США нужно держать ухо востро, потому что они могут попасться на обыкновенный русский авось. И речь Путина мне очень напоминает речь Хрущева во времена Карибского кризиса насчет "кузькиной матери" и "ракет как сосисок". Я бы провел аналог в том плане, что Штаты реально начнут вкладывать деньги, а Путин скажет: "А мы потом". И чья экономика будет надрываться, при том, что паритета не существует, перевес по видам вооружений все равно на стороне США?", – считает Олег Жданов.

Что же касается якобы новой неуязвимой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, о которой говорил Путин, в век тысяч камер и Интернета врать бесполезно. По словам Олега Жданова, если бы эта ракета была "в железе" (то есть уже была бы произведена – ред.) и русские провели хотя бы какие-то испытания, американцы уже бы об этом знали.

"Показателен их любимый дымоход "Кузя" (Адмирал Кузнецов – Авт.) – он уже год стоит в ожидании ремонта – нет денег. На минуточку, это флагман военно-морских сил России, они им гордятся на весь мир. А на базе атомных подводных лодок в Северодвинске уже второй год подряд откладывают строительство пятой лодки класса "Борей". Это новое поколение подводных лодок, атомные ракетоносцы – нет денег. Знаменитый Т-90, который дважды был замечен в боях на Донбассе – даже полторы сотни машин на сегодня не выпущено. Самый крупный контракт был с Индией. Но американцы и там влезли и, как русские говорят, нагадили в подъезде, и Индия отказалась и от самолетов, и от танков", – рассказывает военный эксперт.

Примерно такой же конфуз и с со стратегическими ракетами "Сармат", которые Путин пиарил во время своего обращения к Федеральному собранию.

"Там принцип такой, что они головную часть ракеты выводят в околоземное пространство, то есть фактически в космос, где она может набирать сверхзвуковую скорость и потом сойти с орбиты в нужной точке. Но опоздала немножко Россия – это вчерашний день. На вооружении США уже стоят лазерные пушки (Америка испытала лазерное вооружение в Персидском заливе в июле 2017 года – Авт.)", – сказал Олег Жданов.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. Текст его выступления включал несколько подтем, однако в этом году большая часть его была посвящена рассказу о новых российских военных вооружениях.

Ожидалось, что глава РФ будет больше рассказывать о своих планах касательно нового президентского срока, однако вышло не совсем так. 

Традиционно выступление было разбито на несколько блоков: человеческий фактор, ВПП страны, важность развития медицины в стране, коррупция, упомянул он и о главной, по его мнению, угрозе для России. Однако, большая часть выступления включала в себя противостояние США и описание нового вооружения России.
США, Путин, ядерное оружие, ракетный комплекс, сармат
Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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