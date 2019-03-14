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Россия сформировала новые полки возле границ Украины – разведка Эстонии

Сегодня, 11:49

В 2018 году Россия продолжила наращивать военные мощности вдоль западной границы

Фото: Сегодня
Россия сформировала новые полки возле границ Украины – разведка Эстонии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/19e/9a7/5c719e9a76d29.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/19e/9a7/5c719e9a76d29.jpg Россия В 2018 году Россия продолжила наращивать военные мощности вдоль западной границы

Вооруженные силы Российской федерации сформировали новые маневровые полки, в том числе танковые, большинство из которых расположено недалеко от Украины и Беларуси, а так же у границ Евросоюза. Об этом говорится в новом докладе Службы внешней разведки Эстонии.

"Единственная серьезная угроза региональной безопасности, включая существование и суверенитет Эстонии и других государств Балтийского моря, исходит от России", – начинают докладчики свой отчет.

Они полагают, что исходящая от России угроза включает в себя не только политическую подрывную или шпионскую деятельность, но и потенциальную военную угрозу.

Сообщается, что в 2018 году Россия продолжила наращивать военные мощности вдоль западной границы. Российские вооруженные силы сформировали семь новых маневровых полков, в том числе четыре танковых полка, базирующихся менее чем в 50 километрах от границы.

По мнению разведки, большинство этих подразделений расположены недалеко от Украины и Беларуси, но Псковская воздушно-десантная дивизия вблизи эстонской границы стала первой дивизией российских воздушно-десантных войск, которая будет усилена третьим полком.

"Это показывает, что в приоритетном западном направлении российские вооруженные силы готовятся к возможной войне на широком фронте", – говорится в докладе.

Разведка убеждена, что режим Владимира Путина готов применить военную силу против других стран, а в Европе после холодной войны Россия – единственная страна, которая начала военную атаку на суверенное государство, причем сделала это дважды, напав на Грузию и Украину.

Ранее разведка Эстонии заявляла, что Беларусь может стать жертвой российской агрессии.

Также отмечалось, что Эстония рассматривает Россию как угрозу своей безопасности.

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Тег Россия, Эстония, Украина, российские военные

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