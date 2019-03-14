Россия сформировала новые полки возле границ Украины – разведка Эстонии
В 2018 году Россия продолжила наращивать военные мощности вдоль западной границы
Вооруженные силы Российской федерации сформировали новые маневровые полки, в том числе танковые, большинство из которых расположено недалеко от Украины и Беларуси, а так же у границ Евросоюза. Об этом говорится в новом докладе Службы внешней разведки Эстонии.
"Единственная серьезная угроза региональной безопасности, включая существование и суверенитет Эстонии и других государств Балтийского моря, исходит от России", – начинают докладчики свой отчет.
Они полагают, что исходящая от России угроза включает в себя не только политическую подрывную или шпионскую деятельность, но и потенциальную военную угрозу.
Сообщается, что в 2018 году Россия продолжила наращивать военные мощности вдоль западной границы. Российские вооруженные силы сформировали семь новых маневровых полков, в том числе четыре танковых полка, базирующихся менее чем в 50 километрах от границы.
По мнению разведки, большинство этих подразделений расположены недалеко от Украины и Беларуси, но Псковская воздушно-десантная дивизия вблизи эстонской границы стала первой дивизией российских воздушно-десантных войск, которая будет усилена третьим полком.
"Это показывает, что в приоритетном западном направлении российские вооруженные силы готовятся к возможной войне на широком фронте", – говорится в докладе.
Разведка убеждена, что режим Владимира Путина готов применить военную силу против других стран, а в Европе после холодной войны Россия – единственная страна, которая начала военную атаку на суверенное государство, причем сделала это дважды, напав на Грузию и Украину.
Ранее разведка Эстонии заявляла, что Беларусь может стать жертвой российской агрессии.
Также отмечалось, что Эстония рассматривает Россию как угрозу своей безопасности.
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