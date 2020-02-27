Россия согласилась выплатить 10 млн евро за депортацию грузин

Кремлевский режим согласен заплатить компенсацию, но не всем пострадавшим

Кремль признал свою ответственность за массовую депортацию грузин из Российской Федерации в 2006 году и согласился компенсировать Грузии 10 млн евро за случившееся по прошлогоднему решению Европейского суда по правам человека.

Однако, как говорится в разработанном Министерством юстиции РФ и опубликованном на сайте ЕСПЧ плане действий, Россия выплатит деньги при одном условии.

Сначала Кремль хочет, чтоб Грузия пересмотрела список получателей компенсации, в котором оказались 1795 пострадавших, и исключила оттуда не менее 290 человек, которые, как утверждают в РФ не подпадают под критерии суда.

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Только после этого Россия согласна выполнить решение ЕСПЧ.

Напомним, что изначальное решение по иску Грузии Европейский суд принял 3 июля 2014 года, постановив, что осенью 2006 года Россия проводила скоординированную политику задержаний, арестов и высылки грузинских граждан. Так РФ ответила на арест в Грузии четырех российских шпионов, которые оказались офицерами ГРУ.

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Договориться с РФ о добровольном возмещении ущерба не удалось, поэтому 1 июля 2015 года Грузия обратилась в Европейский суд. Тбилиси требовал 10 млн евро: по 2 тыс. евро – каждому, кто был депортирован, и от 10 тыс. до 15 тыс. евро – тем, кто был незаконно лишен свободы и его условия содержания под стражей были нарушены.

Напомним, в прошлом году россиянин Григорий Каблис выиграл дела в ЕСПЧ против России – из-за блокировки его страницы в соцсети "Вконтакте" по причине призыва к несогласованному митингу мужчина получил 12,5 тыс. евро и еще 2,5 тыс. евро за судебные издержки.

Также в прошлом году российский оппозиционер Алексей Навальный тоже выиграл суд против путинского режима – ЕСПЧ признал незаконным заключение его под домашний арест в рамках дела о хищениях средств компании "Ив Роше Восток". Впрочем, это не помешало его новым арестам в России.

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