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Россия согласна погасить долг перед Советом Европы

4 июля, 17:45

Москва согласно "в целом" выполнить свои обязательства

Зал заседаний ПАСЕ
Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

После возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы Россия согласна выплатить свою задолженность перед организацией за взносы, которые РФ не делала за время ограничения полномочий ее делегации.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За 2019 год соответствующий взнос был внесен. Что касается июньской сессии ПАСЕ, полномочия были подтверждены в полном объеме без изъятий. Сложились условия для решения вопросов задолженности перед Советом Европы. В целом российские обязательства будут выполнены", — ответила она на вопрос о том, выплатит ли РФ задолженность Совету Европу за 2017–2018 годы.

Напомним, что 26 июня этого года на летней сессии ПАСЕ была одобрена резолюция, подтверждающая полномочия российской делегации, которых ее лишили в ответ на агрессию против Украины. В ответ на это в 2017 году Москва заморозила свои взносы в бюджет Совета Европы.


Погашение задолженности Кремля перед Советом Европы было негласным условием восстановления прав российских делегатов. Однако заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак по этому поводу сказал, что Россия "никому ничего не должна" до тех пор, пока не будут сделаны конкретные шаги в определении объема задолженности.

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Тег Россия, захарова, задолженность, Совет Европы, парламентская ассамблея, ПАСЕ

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Источник:

ТАСС

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