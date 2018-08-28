Россия сократила свои взносы в ООН на 150% – Ельченко

Если раньше Москва платила в бюджет Организации Объединенных Наций более $20 млн в год, теперь это меньше $10 млн

Российская Федерация значительно уменьшила свою часть финансирования ООН, сократив свои взносы приблизительно на 150%.

Об этом на заседании пресс-клуба в рамках работы XIII Совещания руководителей зарубежных диппредставительств Украины заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Буквально пару недель назад была одобрена новая шкала взносов в бюджет ООН. Так вот интересно, что взнос России уменьшился приблизительно на 150%. Если раньше она платила более $20 млн в год, теперь это будет меньше $10 млн. Это к вопросу о том, действуют или не действуют санкции. И те рассказы, которые мы слышим от российского правительства и некоторых министров о том, что санкции, наоборот, только помогают экономическому росту РФ… Данные ООН, на которых основывается эта шкала взноса – наиболее яркий индикатор того, что реально происходит с экономикой РФ", – заявил украинский дипломат.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН заявил, что на развертывание миротворческих сил ООН на Донбассе понадобится от шести месяцев до одного года после принятия соответствующего решения Советом Безопасности ООН.

Также напомним, что дипломат рассказал, что Порошенко выступит на Генассамблее ООН, а Украина готовит "сюрпризы" России.