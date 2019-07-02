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Россия сообщила Норвегии о взрыве газа на подлодке – СМИ

2 июля, 23:30

Министерство обороны РФ поспешило опровергло информацию о взрыве газа

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников.

Российские чиновники проинформировали Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности о том, что на борту глубоководного аппарата произошел взрыв газа.

Об этом директор агентства Пер Странд сказал в комментарии Reuters.

По его словами, норвежские специалисты не смогли установить тип судна, на борту которого произошел пожар.

"Мы провели замеры и не обнаружили слишком высокого уровня радиации в этом районе (в районе Баренцева моря)", — сказал он.

Между тем, Министерство обороны РФ опровергло информацию о взрыве газа на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России. Там также опровергли сообщения СМИ о том, что российская сторона уведомила Норвегию об аварии.

Как сообщалось, 2 июля в Минобороны РФ сообщили, что при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли четырнадцать моряков-подводников ВМФ России.


"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск (главная база Североного флота). На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.

"Причины произошедшего устанавливаются", – добавили в ведомстве.

Напомним, что прошлой осенью на учениях вооруженных сил России в Дагестане также погибли военнослужащие – во время отработки десантирования в городе Каспийск затонул бронетранспортер, в котором находились двое солдат.

Кроме того, ранее в этом году российские солдаты погибли на учениях, которые проходили в непризнанной республике Абхазия. Во время следования колонны боевой техники в пункт постоянной дислокации один из бронетранспортеров сорвался в обрыв. В результате четверо военных скончались и еще двое получили тяжелые травмы.

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Тег Россия, Норвегия, подлодка, взрыв газа, субмарина

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