Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,14
29,33
  1. Мировые новости
  2. Россия

Россия создает вакцину от коронавируса: названа дата выхода преперата

28 апреля, 05:47

Юрий Божко

Над созданием вакцины трудятся сразу несколько российских институтов

Над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 работают сегодня около 35 компаний по всему миру. В России ее разработкой занимаются специалисты в Москве, Петербурге, Казани и Новосибириске. Об этом пишет медицинское издание "Доктор Питер".

По данным экспертов, вакцина от коронавирусной инфекции – сложнейший продукт фармакологии, на ее разработку и тестирование уходят годы, но даже тогда невозможно создать препарат со 100-процентной эффективностью.

"Вакцина, сложнейший продукт фармакологии, не может быть эффективна на все 100% из-за самого вируса и из-за реакции пациента. Эффективность вакцины при соблюдении всех правил и схемы проведения прививки достигает в лучшем случае 99%. Например, вакцина от гепатита В имеет показатели 86%, а против сезонного гриппа – от 60 до 80%", – считает профессор Пермского политеха Лариса Волкова.

Реклама

Читайте также: Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности

По ее словам в медицине есть два понятия эффективности вакцин: клиническая и эпидемиологическая. Клиническая эффективность зависит от доли тех, у кого после прививки выработался защитный уровень антител. Эпидемиологическая показывает, на сколько процентов снизилась вероятность заболевания после вакцинации. Еще один важный показатель – количество осложнений и летальных случаев после использования вакцины.

В тренде
Американский дипломат объяснил, как снижение цены нефти бьет по России

По словам эксперта, чтобы использовать вакцину как препарат, необходимо пройти серию испытаний и сертифицировать ее. Это может занимать до нескольких лет. Сейчас ожидают появления вакцины от коронавируса в качестве зарегистрированного лекарства в 2021 году. При получении разрешения на её использование запуск в массовое производство потребуется еще время. Поэтому российская вакцина от коронавируса может выйти на рынок не раньше, чем через 18 месяцев.

Напомним, по данным ВОЗ, в мире разрабатывают 70 вакцин против коронавируса. Дальше всего в испытаниях продвинулась вакцина, разработанная CanSino Biologics Inc и Пекинским институтом биотехнологии.

Реклама

Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что повсеместное ношение масок или другой защиты для лица станет нормой, пока не будет разработана вакцина против нового корнавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

лекарства прививки ВОЗ вакцина коронавирус вакцины

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
"З перемогою, панове": РФ закатила истерику из-за блокирования Украиной их резолюцииПолитика
Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в Минске
Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в МинскеПолитика
В России прошел
В России прошел "голодный бунт" против карантина: видеоРоссия
В России за сутки коронавирусом заразились тысячи людей
В России за сутки коронавирусом заразились тысячи людейРоссия
От коронавируса умер настоятель собора из окружения патриарха Кирилла
От коронавируса умер настоятель собора из окружения патриарха КириллаРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...