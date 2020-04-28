Россия создает вакцину от коронавируса: названа дата выхода преперата

Над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 работают сегодня около 35 компаний по всему миру. В России ее разработкой занимаются специалисты в Москве, Петербурге, Казани и Новосибириске. Об этом пишет медицинское издание "Доктор Питер".

По данным экспертов, вакцина от коронавирусной инфекции – сложнейший продукт фармакологии, на ее разработку и тестирование уходят годы, но даже тогда невозможно создать препарат со 100-процентной эффективностью.

"Вакцина, сложнейший продукт фармакологии, не может быть эффективна на все 100% из-за самого вируса и из-за реакции пациента. Эффективность вакцины при соблюдении всех правил и схемы проведения прививки достигает в лучшем случае 99%. Например, вакцина от гепатита В имеет показатели 86%, а против сезонного гриппа – от 60 до 80%", – считает профессор Пермского политеха Лариса Волкова.

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По ее словам в медицине есть два понятия эффективности вакцин: клиническая и эпидемиологическая. Клиническая эффективность зависит от доли тех, у кого после прививки выработался защитный уровень антител. Эпидемиологическая показывает, на сколько процентов снизилась вероятность заболевания после вакцинации. Еще один важный показатель – количество осложнений и летальных случаев после использования вакцины.

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По словам эксперта, чтобы использовать вакцину как препарат, необходимо пройти серию испытаний и сертифицировать ее. Это может занимать до нескольких лет. Сейчас ожидают появления вакцины от коронавируса в качестве зарегистрированного лекарства в 2021 году. При получении разрешения на её использование запуск в массовое производство потребуется еще время. Поэтому российская вакцина от коронавируса может выйти на рынок не раньше, чем через 18 месяцев.

Напомним, по данным ВОЗ, в мире разрабатывают 70 вакцин против коронавируса. Дальше всего в испытаниях продвинулась вакцина, разработанная CanSino Biologics Inc и Пекинским институтом биотехнологии.

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Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что повсеместное ношение масок или другой защиты для лица станет нормой, пока не будет разработана вакцина против нового корнавируса.

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