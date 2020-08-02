Россия создала вакцину от коронавируса: названа дата производства препарата

Спустя две недели после того, как Россию обвинили в краже научных разработок касательно вакцины от коронавирусной инфекции, российские ученые объявили дату начала производства собственного лекарства от COVID-19.

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Как сообщает "Радио Свобода", массовое производство российской вакцины может начаться в ноябре.

Об этом 2 августа заявил генеральный директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов. По его словам, в конце 2020 или начале 2021 года может начаться вакцинация людей из "групп риска" (например, врачей и учителей), а после этого – и массовая вакцинация населения.

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Напомним, что о создании "Вектором" вакцины стало известно еще в марте. Тогда Роспотребнадзор сообщил, что препарат основан на шести различных технологических платформах. Тогда датой ее внедрения называли октябрь-декабрь 2020 года.

А в июле российское Минобороны сообщило о завершении совместной с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи фазы клинических испытаний другой вакцины от коронавируса, которую тогда добровольно-принудительно вводили военнослужащим.

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