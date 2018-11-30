Россия стянула истребители на аэродром "Бельбек" вблизи Севастополя

В оккупированном Россией Крыму на открытые стоянки аэродрома "Бельбек", который находится вблизи Севастополя, РФ стянула истребители и другую военную технику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Отмечается, что спутниковой съемкой зафиксировано 24 единицы самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов – МИГ-29. А также отмечено около 150 спецавтомобилей и другой военной техники.

"По оценкам специалистов увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения на военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в том числе стратегической. Такие действия Российской Федерации вновь подтверждают тот факт, что страна-оккупант рассматривает временно оккупированный Крым исключительно как очередную военную базу, что будет держать в напряжении весь Европейский континент", – отметили в министерстве.

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Напомним, в апреле 2018 в Крыму вблизи Севастополя было выявлено строительство второй посадочной полосы на военном аэродроме "Бельбек". Соответствующие данные были получены с помощью космической съемки. Новая полоса расположится параллельно к уже существующей ВПП и будет длинной около 4 тысяч метров.

"Бельбек" является аэродромом совместного базирования, на котором с 90 годов была расположена 204 бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а также выполнялись гражданские рейсы по перевозке пассажиров. С 2002 года "Аэропорт "Бельбек" получил статус международного.

После аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году аэродром "Бельбек" обслуживал исключительно военно-воздушные силы РФ и гражданские рейсы не осуществлялись. В то же время, на его базе были расположены два авиационных полка ВВС РФ.

Ранее сообщалось, что украинские консулы в Москве пытаются получить доступ к украинским морякам, захваченным россиянами близ Керченского пролива 25 ноября.

Как мы уже писали, оккупационный "суд" Симферополя избрал меру пресечения всем 24 украинским морякам с боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу".