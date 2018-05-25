Россия тайно испытала новую ракету – СМИ

Сегодня, 14:05

Она может расширить возможность Кремля по причинению высокоточных ударов по нескольким целям

Ракетный комплекс С-500. Фото: скриншот
Ракетный комплекс С-500. Фото: скриншот

Россия тайно провела успешные испытания ракеты класса "земля-воздух" с рекордной дальностью. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на анонимные источники.

"По информации источников, ракетная система С-500 успешно поразила цель на расстоянии 299 миль (481 км), что, по оценкам США, на 80 км превышает дальность любых известных испытаний", – говорится в сообщении.

Россия утверждает, что ЗРК С-500 способен перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и летательные аппараты, а также самолеты F-22 и F-35.

Как отмечается, система С-500 расширит возможности Кремля по причинению высокоточных ударов по нескольким целям. Россия также утверждает, что система способна поражать объекты, летящие в околоземном пространстве, в 100 км над поверхностью Земли. В российском Минобороны и ВПК пока не озвучивали, когда планируют принять на вооружение С-500.

Ранее сообщалось, что крылатая ракета неограниченной дальности, которую продемонстрировал российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, на самом деле не работает, так как не прошла испытания.

Впрочем, это не помешало России похвастаться запуском гиперзвуковой ракеты "Кинжал" и заявить, что в ходе испытания якобы подтвердились ее тактико-технические характеристики и временные показатели.
Россия, оружие, ракета, испытание

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