Россия угрожает сбивать израильские самолеты в Сирии

Спор между Израилем и РФ по авиаударов по целям в Сирии и Ираке продолжается

/ Фото: AFP

Россия пригрозила сбивать израильские истребители, используя размещенную в Сирии систему противоракетной обороны S-400, если Израиль попытается проводить свои операции против сирийских военных. Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Москва пригрозила, что любые самолеты, пытаться наносить удары, будут сбиты российскими самолетами или зенитными установками С-400", - говорится в сообщении.

Спор между Израилем и РФ по авиаударов по целям в Сирии и Ираке продолжается.

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Недавно глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента РФ Владимира Путина игнорировать операции Израиля в Сирии. Однако, по сообщениям СМИ, Путин заявил Нетаньяху, что его страна не позволит наносить никакого вреда военным сирийского режима, так как это противоречит цели РФ – способствовать режима Башара Асада.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что война в Сирии завершилась.

Напомним, 11 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин объявил о выводе большей части российских войск из Сирии, где они находились с осени 2015 года, поддерживая отряды сирийского диктатора Башара Асада.

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