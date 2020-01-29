Россия упростит процедуру предоставления гражданства украинцам: подробности

Украинцев и белорусов освободят от прохождения собеседования на признание носителями русского языка

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Для жителей Украины и Беларуси будет упрощена процедура приобретения российского гражданства. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям – гражданам Беларуси, гражданам Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на признание носителями русского языка", - сказала Казакова.

Она добавила, что для граждан этих двух государств, а также Казахстана и Молдовы предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство.

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"Чем проще иностранному гражданину будет оформить документы, тем меньше будет негативных явлений в виде организации незаконной миграции", – сообщила Казакова.

Она отметила, что в 2019 году министерством разработано и издано порядка 80 нормативно-правовых актов, не считая приказов МВД, которые "были связаны с регулированием миграционного законодательства и его совершенствованием".

Ранее мы писали о том, что Россия придумала, как выдать украинцам еще больше паспортов.

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