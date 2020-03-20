Россия утверждает, что создала вакцину от коронавируса

Российские ученые приступили к испытанию лекарства на животных

Вслед за США и Гонконгом, которые на этой неделе объявили о начале испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, соответствующая информация поступила и из России.

В частности, в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) сообщили о начале испытаний своей вакцины, внедрение которой обещают начать в октябре-декабре 2020 года.

Отмечается, что прототипы вакцин, которые основаны на шести различных технологических платформах, были разработаны российским центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".

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"Ученые Роспотребнадзора начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов всех разработанных прототипов вакцин. Будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты начали клинические испытания вакцины для защиты от нового коронавируса, что президент Дональд Трамп назвал беспрецедентным успехом.

Больше о мерах, которые предпринимаются различными странами мира для сдерживания пандемии, читайте в материале "Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности" на нашем сайте.

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