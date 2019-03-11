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Россия в Крыму готовится к крупным учениям с "Искандерами" и "Бастионами"

Сегодня, 12:00

Оккупанты планируют задействовать тысячи военных и ракетно-артиллерийского вооружения

Пуск ракеты с "Искандера"
Пуск ракеты с "Искандера". Фото: Минобороны РФ
Россия в Крыму готовится к крупным учениям с "Искандерами" и "Бастионами" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/630/e51/5c8630e51a5b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/630/e51/5c8630e51a5b8.jpg Россия Оккупанты планируют задействовать тысячи военных и ракетно-артиллерийского вооружения

Россия в оккупированном Крыму готовится провести крупные учения артиллерии и мощных ракетных комплексов. Полуостров станет одним из полигонов, где пройдут маневры Южного военного округа РФ.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что учения пройдут на 20 полигонах – в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республике Северный Кавказ, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении, Южной Осетии и в аннексирована Крыму.

В маневрах Россия планирует задействовать более 10 тысяч артиллеристов и около трех тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Будут проведены пуски и стрельбы из ракетных комплексов "Искандер-М", "Бал", "Бастион", реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Напомним, в конце ноября прошлого года мы показывали видео, как Россия перебрасывает в Крым ракетные комплексы. Технику оккупантов заметили на трассе Севастополь – Керчь, среди которой было грозное оружие – противокорабельные береговые комплексы "Бал".

В то же время и в Украине не стоят на месте. В конце февраля украинские ракетчики испытали мощное вооружение "Тор" и "Куб". Секретарь СНБО Александр Турчинов оценил ракетные стрельбы под Крымом.

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Тег Россия, Крым, учения, искандер

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