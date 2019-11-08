Россия хотела протащить в ООН пропагандистскую резолюцию – Украина и США выступили против

Проект российской резолюции не имеет ничего общего с борьбой с нацизмом и неонацизмом, отметили дипломаты

/ Фото: AFP

Соединенные Штаты и Украина уличили российскую делегацию, которая ранее уже опозорилась публикацией фейков, в попытках провести через Организацию Объединенных Наций пропагандистскую резолюцию, которая оправдывает агрессию Москвы по отношению к другим странам.

Речь идет о российском проекте резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

Представитель США указал, что в резолюции "предприняты попытки легализовать долгосрочные усилия Российской Федерации по дезинформации в отношении соседних государств под прикрытием сдерживания и борьбы с нацизмом".

"США и наши демократические союзники внесли решительный вклад в победу над нацистской Германией, – продолжал он. - Мы осуждаем героизацию нацизма во всех современных формах. Мы делаем это при соблюдении наших обязательств в отношении обеспечения свободы мнений".

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Он напомнил, что США "голосуют против этой резолюции с 2005 года" и призвал другие государства поступить так же.

Представитель Украины в свою очередь указал на тот факт, что проект резолюции "не имеет ничего общего с борьбой с нацизмом и неонацизмом".

"Авторы резолюции манипулируют историей для достижения своих агрессивно-политических интересов", – заявил он, добавив, что Украина "осуждает циничные попытки Российской Федерации предстать в качестве поборника борьбы с нацизмом и неонацизмом".

"Учитывая пропагандистский характер этой резолюции, Украина проголосует против и призывает все остальные страны сделать то же самое", - отметил он в заключение.

Напомним, в ООН начали консультации с украинской стороной по проекту резолюции Генеральной ассамблеи относительно российских войск в оккупированном Крыму.

Как сообщалось, оккупанты заселяют Крым россиянами в попытках изменить демографию оккупированного полуострова. Это отмечали и в ООН. Подробней смотрите в сюжете:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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