Россия в ПАСЕ выдвинула новые требования

По словам Косачева, российская делегация теперь должна сосредоточить свои усилия на двух оперативных задачах

Константин Косачев. Фото: Facebook

Российской делегации после подтверждения ее полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) следует добиваться скорейшего удаления из регламента этой организации любых возможностей для ограничения прав национальных делегаций. Об этом заявил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Российская делегация, убежден, теперь должна сосредоточить свои усилия на двух оперативных задачах, помимо текущих. Добиться удаления из регламента ПАСЕ любых возможностей ограничить права национальных делегаций по политическим мотивам, это раз. И более четко прописать в уставе Совета Европы и в регламенте ПАСЕ принцип равного участия всех стран в уставных органах организации и невозможность ограничения этих прав по самочинному решению одной из ее структур, включая, разумеется, ПАСЕ", — сказал Косачев.

В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

В ответ представители 7 государств-членов объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протестапротив безусловного возвращения россиян.

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