Россия в СБ ООН заявила, что Крым до аннексии был "заброшенной территорией"

Сегодня, 03:42

Представитель России в Совбезе ООН заявил, что можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но ее просто нет

фото AFP
фото AFP

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности, где обсуждалась ситуация в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ, заявил, что полуостров до аннексии Россией был "заброшенной территорией", передает телеканал "112 Украина".

"Можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но ее просто нет", – заявил российский представитель. По его словам, в данной ситуации дискуссия ведется не о Крыме, а о России, потому что "это тенденция последних дней".

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Выступающих ранее он назвал "диванными дипломатами" – "это люди, которые не знают, что происходит, но становятся экспертами".

Напомним, ранее Украина в Совете Безопасности ООН призвала усилить международные санкции против России из-за ситуации в аннексированном ею Крыму. 

В свою очередь, Европейский союз не признает проведение выборов президента России на территории аннексированного Крыма, заявил представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда. По его словам ЕС последовательно поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность.
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