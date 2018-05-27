Россия в Сирии понесла серьезные потери – погибли военные советники

Сегодня, 13:53

Российские военные продолжают гибнуть на чужой земле и за это они получат лишь награды посмертно

Россия несет потери в Сирии. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Россия несет потери в Сирии. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате боя погибли четверо российских военных, еще трое находятся в больнице с ранениями. Эту информации озвучили в Министерстве обороны РФ.

Сообщается, что двое погибли на месте, а еще двое военных РФ скончались в госпитале от полученных ранений.

"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось. Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам", – заявили в Минобороны РФ.

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В военном ведомстве сообщили, что причиной гибели россиян стала атака на артиллерийскую батарею сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.

"В ходе боя, длившегося около одного часа, военнослужащими уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением", – рассказали военные и добавили, что бой приняли сирийские военнослужащие вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими офицерами.

В региональных российских СМИ пишут, что погибшие российские военные были родом из Забайкалья, а сам бой состоялся 23 мая.

Напомним, в начале марта в Сирии разбился российский военный самолет. Так, Ан-26 вылетел в 13:44 из Квайреса на Хмеймим. Не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы, самолет неожиданно задел крылом заброшенное здание, после чего резко нырнул носом вниз. После этого машина рухнула на землю и по инерции "съехала" в овраг. Позже в Минобороны РФ подтвердили, что на Ан-26 в Сирии погибли 27 российских офицеров, включая генерал-майора. В военном ведомстве подчеркнули, что ни одного гражданского лица на борту не было.

Также стоит вспомнить о разгроме российских наемников ЧВК "Вагнера" в Сирии в начале февраля в результате боестолкновения с американцами. США нанесли массированных артиллерийский и авиаудар по наемникам. Был нанесен колоссальный ущерб россиянам. По разным данным потери составили от 2015 до 600 человек убитыми и сожжено десятки единиц техники. В Москву прилетели не меньше трех самолетов с ранеными наемниками.
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