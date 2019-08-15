Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условия

Москва согласна отдать оккупированные японские территории только на своих условиях

Таро Коно и Сергей Лавров / Фото: AFP

Россия может вернуть под юрисдикцию Японии два самых малозаселенных острова из Курильской гряды но на своих условиях.

Об этом на молодежном форуме "Территория смыслов" 15 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, потребовав у Токио сначала признать итоги Второй мировой войны и заключить мирный договор с Москвой.

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По его словам, будучи юридическим продолжателем Советского Союза, Россия признает Декларацию 1956 года, в которой говорится о возвращении Японии островов Шикотан и Хабомаи после подписания мирного договора.

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"Пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора", — сказал Лавров, отметив, что сложившаяся ситуация не является тупиковой.

Напомним, в прошлом месяце японский премьер-министр Синдзо Абэ выразил желание заключить мирный договор с Российской Федерацией до окончания своей каденции, то есть до 2021 года, когда он покинет кресло главы правительства Страны восходящего солнца.

Мы также писали, что в прошлом году России разместила военную авиацию на острове Итуруп. Токио выразил Москве протест по этому поводу.

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