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Россия внесла взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год — пресс-секретарь СЕ

2 июля, 18:13

В то же время Хольтген признал, что ему не известно, ни когда это было сделано, ни размер выплаты

Фото: Pixabay

Россия осуществила выплату своего взноса в бюджет Совета Европы. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Совета Европы (СЕ) Даниэль Хольтген.

"Подтверждаю вам, что Россия внесла свой взнос в бюджет Совета Европы", — сказал представитель международной организации. "Это выплата по всему году", — отметил он. В то же время Хольтген признал, что ему "не известно, ни когда это было сделано, ни размер выплаты".

"Факт выплаты Россией взноса соответствует тому, что ранее обещало сделать российское правительство, в частности глава МИД Сергей Лавров. То есть он всегда заявлял, что как только у России в полном объеме будут восстановлены все ее права [в Парламентской ассамблее Совета Европы], взнос ею будет выплачен. И теперь российская сторона сделала то, что обещала ранее", — заявил Хольтген.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ночь на 25 июня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Киев оспорил полномочия россиян, и комитеты Ассамблеи подготовили новый доклад, однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.


В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Вместе с Украиной приостановили свое участие в текущей сессии еще 6 делегаций (Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии), которые также будут обращаться в свои парламенты, к своим министерств иностранных дел, к главам государств для проведения консультаций по поводу того, что дальше делать в этой ситуации.

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Тег Россия, выплаты, делегация, лавров, санкции, взносы, Совет Европы, Сергей Лавров

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Источник:

ТАСС

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