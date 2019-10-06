Россия вооружила армию Центральной Африки старинными винтовками

Фото: скриншот

Помимо отправки в Центральноафриканскую республику наемников из ЧВК "Вагнера" Россия также поставила этой стране оружие.

Как сообщает Интерфакс, среди отправленных вооружений оказалось также устаревшее огнестрельное оружие – изготовленные в 1944 году винтовки Мосина.

"В ящиках ручные пулеметы, автоматы Калашникова и даже знаменитые трехлинейки (винтовка Мосина)", – цитирует издание один из российских телеканалов.

Реклама

Кроме того, власти ЦАР утверждают, что получили от россиян 14 самолетов, а российские "инструкторы" подготовили за 1,5 года более 3 тыс. бойцов.

Стоит отметить, что о поставке Центральноафриканской республики второй партии российских вооружений глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил еще на заседании Совета безопасности ООН в середине сентября.

В тренде СМИ рассказали, как Китай выдавливает Россию из Средней Азии

Первую партию ЦАР получили еще в начале 2018 года.

Напомним, что по данным французской прессы подразделения российских военных, большая часть из которых принадлежат ЧВК "Вагнер", с 2017 года базируются в ЦАР под видом военных консультантов якобы для обучения местной армии.

Ранее "Сегодня" сообщали о бунте, который начался в Центральной Африке из-за убийства местного жителя российским наемником из ЧВК "Вагнера". Участники протестов потребовали у властей вывести российских наемников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама