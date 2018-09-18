Россия впервые испытала свои С-400 в Сирии

Инцидент произошел в результате ракетного обстрела сирийской территории со стороны Средиземного моря

Россия впервые применила свои батареи ПВО С-400 в Сирии, сообщает ряд арабских и российских СМИ.

Инцидент произошел в результате ракетного обстрела сирийской территории со стороны Средиземного моря – после того, как расположенная в сирийской провинции Латакия российская авиабаза Хмеймим оказалась под угрозой, сработали противовоздушные системы.

Стоит отметить, что официально в Минобороны РФ эту информацию пока что никак не комментировали.

Кроме того, остается неизвестным, какая страна отвечает за ракетную атаку, однако главным подозреваемым остается Израиль.

Очевидно, этот инцидент на прямую со случившимся прошедшей ночью.

Напомним, что сирийской ракетой над Средиземным морем по ошибке был сбит российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 людьми на борту.

На данный момент Минобороны РФ целиком возлагает ответственность за случившееся на Израиль.

Как уже сообщалось, на фоне случившегося Москва пригрозила Израилю "адекватными ответными действиями".