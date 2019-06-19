Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Россия все знает о трагедии MH17 на Донбассе, но молчит – генпрокурор Нидерландов

19 июня, 18:52

У международной комиссии есть доказательства причастности России к крушению Boeing 777 в 2014 году

Фред Вестербеке. Фото: REUTERS/Eva Plevier
Фред Вестербеке. Фото: REUTERS/Eva Plevier.

Российским властям прекрасно известно о том, что пассажирский самолет Boeing 777 рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" из 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, но они об этом молчат.

В этом уверен главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, возглавляющий международную Совместную следственную группу (JIT), которая 19 июля назвала имена виновных в случившейся в 2014 году трагедии.

"Мы теперь имеем информацию, есть доказательства, что Российская Федерация причастна к этой трагедии и этому преступлению так или иначе", – сказал он.

Вестербеке убежден в том, что Россия осведомлена о случившемся, "потому что зенитная установка "БУК" из 53-й бригады была применена, и она знает это, но не предоставила нам эту информацию".

"Я бы не назвал это сотрудничеством", – добавил он.

По данным Вестербеке ЗРК "Бук", из которого сбили лайнер доставили на оккупированную часть Донбасса из России после 11 июля 2014 года.

"Мы хотим знать, кто был причастен к процессу принятия решения в Российской Федерации", – сказал Вестербеке.

Напомним,ранее в этот же день имена причастных к крушению самолета и гибели 298 человек назвали и в исследовательской организации Bellingcat. По их данным, к случившемуся были причастны не менее десяти человек, которые неверно определили MH17 в качестве цели для ЗРК "Бук", а также сопровождали и развертывали ракетную установку.


Мы также писали, что днем ранее в голландских СМИ назвали четырех вероятных подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing: Сергей Мучкаев, Иван Безъязыков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, самолет, авиакатастрофа, MH17, крушение Боинга

Вы сейчас просматриваете новость " Россия все знает о трагедии MH17 на Донбассе, но молчит – генпрокурор Нидерландов". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виновных в крушении "Боинга" на Донбассе не будут экстрадировать

Сегодня, 15:20

В Совместной следственной группе лишь просят Москву допросить четырех подозреваемых

Дело MH17: СБУ объявила о подозрении Гиркину и еще троим лицам

Сегодня, 15:34

Подозреваемым вменяют совершение террористического акта, которые повлек гибель людей

Катастрофа MH17: к иску против Путина присоединились еще 200 человек

1 февраля, 13:13

Родственники жертв катастрофы хотят отсудить сотни миллионов долларов у России

В МИД сделали заявление по новым доказательствам причастности России к крушению МН17

6 июня, 20:26

Обнародованную информацию в СМИ прокомментировала Зеркаль

Россия должна отчитаться о крушении Boeing MH17 – Помпео

4 июня, 08:25

Госсекретарь подчеркнул, что Россия должна понять, что в ее интересах объяснить, что же произошло в результате ужасного происшествия

Семья американца, погибшего в крушении MH17 на Донбассе, подала в суд на банки РФ

4 апреля, 21:49

Их обвиняют в оказании услуг боевикам т.н. "ДНР", виновной в уничтожении самолета

Чем полезна клубника, а чем вредна?

Гаагский суд обнародовал позиции Украины и РФ по делу о Крыме

Смартфон: Как отличить оригинальный от подделки

Грид-гёрлз в Монако. Традицию красоток хотят возродить

Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе Савченко

в Киеве налоговиков задержали на многотысячной взятке

Аваков сказал, когда по стране заработает система видеофиксации

Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства

11 миллионов евро за машину Криштиану Роналду? Легко!

1:0 с Кипром: что это было? Рабинер – о сборной России

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Сегодня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Сегодня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Вчера, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Французский футболист оригинально исполнил пенальти (Видео)

Как перестать потеть

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь