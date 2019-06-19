Россия все знает о трагедии MH17 на Донбассе, но молчит – генпрокурор Нидерландов

У международной комиссии есть доказательства причастности России к крушению Boeing 777 в 2014 году

Фред Вестербеке. Фото: REUTERS/Eva Plevier.

Российским властям прекрасно известно о том, что пассажирский самолет Boeing 777 рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" из 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, но они об этом молчат.

В этом уверен главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, возглавляющий международную Совместную следственную группу (JIT), которая 19 июля назвала имена виновных в случившейся в 2014 году трагедии.

"Мы теперь имеем информацию, есть доказательства, что Российская Федерация причастна к этой трагедии и этому преступлению так или иначе", – сказал он.

Вестербеке убежден в том, что Россия осведомлена о случившемся, "потому что зенитная установка "БУК" из 53-й бригады была применена, и она знает это, но не предоставила нам эту информацию".

"Я бы не назвал это сотрудничеством", – добавил он.

По данным Вестербеке ЗРК "Бук", из которого сбили лайнер доставили на оккупированную часть Донбасса из России после 11 июля 2014 года.

"Мы хотим знать, кто был причастен к процессу принятия решения в Российской Федерации", – сказал Вестербеке.

Напомним,ранее в этот же день имена причастных к крушению самолета и гибели 298 человек назвали и в исследовательской организации Bellingcat. По их данным, к случившемуся были причастны не менее десяти человек, которые неверно определили MH17 в качестве цели для ЗРК "Бук", а также сопровождали и развертывали ракетную установку.

Мы также писали, что днем ранее в голландских СМИ назвали четырех вероятных подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing: Сергей Мучкаев, Иван Безъязыков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов.

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