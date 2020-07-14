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Россия ввела обязательный тест на коронавирус для всех въезжающих

14 июля, 09:54

Денис Беспалов Денис Беспалов

Иностранцам необходимо предоставить документ, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус

В России, которая является одной из лидеров по распространению COVID-19, с 15 июля вводят обязательную сдачу теста на коронавирус для всех въезжающих. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Теперь иностранцам при въезде в страну необходимо предоставить документ на русском или английском языках, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус. Тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Граждане РФ смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома.

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Если у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохождения дается три дня (уже на территории РФ). Но это не бесплатно. "Оплата исследований осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации", – указано в постановлении.

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При положительном тесте или ухудшении самочувствия прибывшие в РФ должны будут самоизолироваться.

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Ранее в России действовало правило об обязательной двухнедельной изоляции для прибывающих.

Напомним, президент России Владимир Путин рассказал, что сдает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня.

Согласно последним официальным данным, в России подтверждено 733 699 случаев заражения коронавирусом, умерли 11 439 человек, выздоровели – 504 021.

О том, как российские медики остались без доплат за лечение больных COVID-19, смотрите в сюжете:

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Россия тест коронавирус

Источник: Сегодня

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