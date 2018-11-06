Россия выдвинула Британии ультиматум по делу Скрипалей

Сегодня, 16:15

Москва требует предоставить доступ к бывшему сотруднику ГРУ

Сергей Лавров. Фото: kremlin.ru
Сергей Лавров. Фото: kremlin.ru

Москва требует от Лондона предоставить доступ к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которые, по данным британского следствия, были отравлены сотрудниками российских спецслужб. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сейчас, наверное, самым главным является наше требование к Лондону предъявить нашу российскую гражданку и ее отца… Он (Сергей Скрипаль) является также и подданным Великобритании, но его дочь (Юлия Скрипаль) является только гражданкой РФ. Отказывать нам уже более полугода в свидании с ней, отказывать в нашем требовании просто показать ее, что она жива, – это неприемлемо", - заявил Лавров.

По его словам, пока эта позиция Лондона не изменится, Москва не намерена вести диалог по делу Скрипалей.

Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией подвергся в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон обвинил Россию в химической атаке на территории Великобритании.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй информировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются два агента ГРУ с паспортами на имена "Александра Петрова" и "Руслана Боширова".

Позже стало известно, что под именем Руслан Боширов скрывается 39-летний полковник ГРУ Анатолий Чепига.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал проституцию и шпионаж важнейшими профессиями.
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Источник:

ТАСС

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