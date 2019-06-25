Россия выдвинула свое условие возвращения в зал ПАСЕ

Делегация планирует не приходить в первой половине дня в ПАСЕ

Зал заседаний ПАСЕ в Страсбурге. Фото: Flickr

Делегация России не будет принимать участие в выборах Генсека ПАСЕ и не придет в зал утром 26 июня до подтверждения полномочий, заявил журналистам глава делегации Петр Толстой.

"Я думаю, что мы даже в зал не придем. Пусть нам подтвердят полномочия, и мы проголосуем за генсека и будем дальше работать", - сказал Толстой.

По его словам, делегация планирует не приходить в первой половине дня в ПАСЕ, чтобы не участвовать в голосовании, поскольку полномочия будут подтверждаться только в начале второй части пленарного заседания, в 15:30 по страсбургскому времени.

Толстой пояснил, что на вторую часть пленарного заседания ПАСЕ (вечернее заседание) в среду после перерыва делегация точно придет в зал.

"Моя позиция: сделать наше неучастие в выборах генсека до восстановления наших полномочий максимально явным. Как мы можем это сделать при тайном голосовании? Только отсутствием в зале и в здании", – сказал вице-спикер Думы.

Выборы генсека СЕ в среду будут идти весь день тайным голосованием.

Как уже сообщалось, за возвращение России в ПАСЕ проголосовали 118 делегатов, включая лидера молдавской партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе и главу фракции социалистов Влада Батринчу.

В то же время, вице-председатель партии "Действие и солидарность" Михаил Попша высказался против резолюции, и еще два члены молдавской делегации отсутствовали при голосовании.

Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию Ассамблеи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия выдвинула свое условие возвращения в зал ПАСЕ". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"