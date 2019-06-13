Россия выдвинула условия по возвращению в ПАСЕ

На заседании должны быть подтверждены полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы. Фото: AFP

Россия оставляет за собой право покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если полномочия ее делегации в Ассамблее будут подтверждены не полностью. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он пояснил, что если ПАСЕ примет без изъятий резолюцию, гарантирующую неприкосновенность ключевых прав делегаций в Ассамблее, то Россия направит заявку на участие в сессии ПАСЕ.

На заседании должны быть подтверждены полномочия российской делегации. Володин заявил, что при подписании председателями заявки на участие в сессии будет оговорено, что "в случае, если российскую делегацию лишат хоть каких-то полномочий, оставляем за собой право покинуть ПАСЕ".

Ранее глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что возвращение России в ПАСЕ может спровоцировать новый кризис в Совете Европы.

Он напомнил, что изменения в регламент ПАСЕ продвигаются для того, чтобы пойти навстречу РФ и не допустить ее выхода из Совета Европы. По его словам, правозащитники опасаются, что в случае выхода России из организации она перестанет быть частью Европейского суда по правам человека.

Он подчеркнул, что в такой ситуации уступки со стороны ПАСЕ для РФ будут означать принятие российского шантажа, что послужит не только плохим примером для других членов СЕ, но и кризисом в организации.

Ранее стало известно, что более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. Речь идет о новом типе санкционной процедуры против государств-нарушителей, благоприятной для России. Министры отдельно подчеркнули, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы.

Они напомнили, что одним из основных обязательств государств-членов является уплата обязательных взносов в бюджет организации.

Напомним, что некоторые лоббисты России в ПАСЕ добиваются возвращения ее в состав организации, утверждая, что без Москвы ряд важных вопросов не может быть решен.

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